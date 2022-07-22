Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı - Son Dakika
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Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı

22.07.2022 10:16
Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 123,72, aylık yüzde 5,51 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta yıllık bazda yüzde 123,72, aylık yüzde 5,51 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123,72, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 67,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,54 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,7, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133,09 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 32,06 ile veteriner harcamaları, yüzde 45,53 ile tohum ve dikim materyali oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 236,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 184,42 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,22 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 8,65 ile hayvan yemi, yüzde 8 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralandı.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım-GFE yıllık yüzde 123,72 arttı - Son Dakika
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