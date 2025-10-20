Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor

20.10.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım-GFE, yıllık %34,09, aylık %1,30 arttı; veteriner harcamaları en yüksek artışı gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,09 arttı, aylık yüzde 1,30 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok 158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

16:14
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
15:47
Canlı anlatım Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım! Karşılaşmada heyecan çok yüksek
15:46
Akın Akınözü’nün acı günü Cenazede hayranının sorduğu soru “pes“ dedirtti
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru "pes" dedirtti
14:59
Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
14:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan PKK’nın çekilme kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
14:22
Özgür Özel Çağlayan’da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, “İngiliz ajanıyım“ dedi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 17:06:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.