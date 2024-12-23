Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 32,59 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 32,59 Arttı

Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 32,59 Arttı

Ekim 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık %32,59, aylık %2,75 artış gösterdi.

23.12.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,59 arttı, aylık yüzde 2,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 32,59 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
16:36 Meta’nın Filistin’e sansür uyguladığı ortaya çıktı Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
16:21 Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
16:15 Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
16:07 TikTok erişime kapatılıyor: 2025’te kimse giriş yapamayacak TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 11:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Girdi Fiyatları Yüzde 32,59 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.