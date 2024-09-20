Tarım Girdi Fiyatlarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatlarında Yükseliş

Temmuzda Tarım-GFE aylık %3,42, yıllık %41,6 arttı; enerji ve yağlayıcılarda en büyük artış.

20.09.2024 10:47
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 41,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,65, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,6 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 39,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 53,06 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, yüzde 22,84 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 25,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 81,82 ile veteriner harcamaları, yüzde 76,22 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde 0,15 ile hayvan yemi, yüzde 0,93 ile veteriner harcamaları oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 12,37 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 4,85 ile diğer mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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