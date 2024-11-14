Tarım İhracatı 31 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım İhracatı 31 Milyar Doları Geçti

Tarım İhracatı 31 Milyar Doları Geçti

Bakan Yumaklı, tarımsal ihracatın 22 yılda 3,8 milyar dolardan 31 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

14.11.2024 13:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal ihracatın 22 yılda 3,8 milyar dolardan 31 milyar dolara çıktığını belirterek, "186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü ülkemizden gönderiyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

IPARD III programının tanıtımı, Ankara'da bir otelde düzenlenen programla yapıldı. 'IPARD III Projeleri Hayata Geçiriliyor' başlıklı programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 10 yılda iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar, nüfus artışı gibi birçok faktör, tüm sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de etkiledi. 2050 yılına kadar dünya ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25 artacağının simülasyonları yapılıyor. Bu nüfusun ihtiyacını karşılamak için yüzde 70 daha fazla gıdaya ve bu gıdayı üretmek için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyaç olacağı bazı otoriteler tarafından belirtiliyor. Bu ihtiyacı karşılamak; sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın tam manasıyla sağlanmasıyla gerçekleşmiş olabilecek. Kırsak kalkınma destekleri de bu süreçte kullanılabilecek en önemli argüman. Türkiye olarak gıda arz güvenliğini sağlamak için kırsal kalkınma bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Özellikle de tarımsal üretim planlamasıyla entegre ederek, kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlıyoruz" dedi.

"Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık"

IPARD destekleri, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' gibi programlarla kır ve kent ayrımını ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, üreticilerin teknoloji ve makine kullanımının artırılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti. Son 18 yılda 95 binden fazla projeye 117 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu desteklerin oluşturmuş olduğu istihdam yaklaşık 277 bin kişi. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1, dünyada 9. sırada. Bu noktada tarımsal ihracat rakamımız 22 yıl önce 3,8 milyar dolardı, bugün 31 milyar dolara çıkardık. Bu yılın sonunda bu rakam daha da ileriye ulaşmış olacak. 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünü ülkemizden gönderiyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programını Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek isterim. 2011 yılından itibaren IPARD I ve II programı kapsamında 28 başvuru çağrı ilanına çıktık. IPARD I ve II programları kapsamında bugüne kadar hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde 25 bin 585 tesis ve proje hayata geçirildi. Bu kapsamda girişimcilere toplam 46 milyar liralık hibe desteği sağlanmış oldu. Bu destekler toplamda 98 milyar liraya ulaştı ve yaklaşık 104 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu. Bu destekler sayesinde binlerce gencimizin, kadınımızın, çiftçimizin, sanayicimizin yüzü güldü. Hibelerin yüzde 66'sının genç, yüzde 30'unun kadın girişimcilerimize ödendiğini ayrıca belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bu yılın başına kadar yalnızca 42 ilin yararlandığı IPARD programının bu yılın başından itibaren 81 ile genişletildiği bilgisini veren Yumaklı, IPARD III programının bütçesinin de 555 milyon avrodan 785 milyon avroya yükseltildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, 7 yıl uygulanacak olan programın 1. başvuru çağrısı kapsamında gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 projenin toplam 2,3 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını kaydetti.

Program, IPARD kapsamında projesi kabul edilen üreticilere temsili hibe çeki verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, üreticiler ve davetliler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım İhracatı 31 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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