Ekonomi

Tarım Kredi'de Yüzde 35 Büyüme

19.08.2025 09:13
Tarım Kredi, 2024'teki aktif büyüklüğünü 180 milyar liraya çıkararak yüzde 35 büyüme kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şirketin büyüme trendini devam ettirdiğini belirterek, "Tarım Kredi Grubu, 2024'ün ilk yarısındaki 133 milyar lira olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetmiştir." dedi.

Aydın, yazılı açıklamasında, şirketin bu yılın ilk yarısındaki finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım Kredi'nin üreticiden nihai tüketiciye uzanan üretim, ticaret ve hizmet zincirinin her kademesini bünyesinde barındıran yegane kuruluş olduğunu vurgulayan Aydın, şirketin 800 bini aşkın ortağıyla tarımsal sanayinin lideri konumunda olduğunu bildirdi.

Aydın, Tarım Kredi'nin çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kendi sanayi tesislerinde üretirken, üretilen tarımsal ürünleri işleyerek tüketicilere ulaştırdığını ifade etti.

Şirketin 1611 kooperatif, 6'sı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 18 şirket, 52 üretim tesisi ve binlerce depoyla çalıştığına dikkati çeken Aydın, marketçilik faaliyetleri kapsamında 4 bin 500 satış noktasıyla nihai tüketiciye ulaştıklarını aktardı.

"Aktif büyüklük 180 milyar liraya ulaştı"

Tarım Kredi'nin yıllardır süregelen büyüme trendini devam ettirdiğinin altını çizen Aydın, "Tarım Kredi Grubu, 2024'ün ilk yarısındaki 133 milyar lira olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre likit değerlerini koruyan ve disipline ettiği stok politikasını kararlılıkla sürdüren grubumuz 118 milyar lira dönen varlık büyüklüğüne sahiptir." bilgilerini verdi.

Aydın, şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, 3 yıl önce 40 milyar lira olarak planlanan yatırımlarının 25 milyar liralık kısmını tamamladıklarını bildirdi.

Geçen yıl 6,8 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Aydın, "Grubumuz, bu yılın ilk yarısında 2,4 milyar lira gerçekleşen yatırımlarıyla projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Aydın, şirketin bir önceki dönem 54 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğünü 74 milyar liraya taşıyarak yüzde 37 büyüdüğünü, marketçilik faaliyetleriyle enflasyonla mücadelede etkin rol aldıklarını kaydetti.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Şirketin aynı dönemde brüt karlılığını yüzde 17'den yüzde 23'e, faaliyet karlılığını yüzde 1'den yüzde 5'e, net karlılığını ise yüzde 2'den yüzde 6'ya çıkararak bir önceki dönem 1,7 milyar lira olan konsolide net karını 5,5 milyar liraya ulaştırdığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Gerek tarımsal girdilerin üretim ve tedarikinde gerekse üretilen ürünlerin işlenme ve tüketiciye ulaştırılmasında grubumuzu çok daha ileri taşıyacağız. Bu kapsamda 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 2,4 milyar liralık yatırımların yanında elde ettiğimiz aktif büyüklüğümüzdeki yüzde 35'lik büyüme ve 5,5 milyar liralık kar, hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Aydın, Son Dakika

