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Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim - Son Dakika

Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim

11.02.2022 11:00
Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımın desteklenmesi için kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirim yaptı. 14 Şubat itibarıyla üre gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılması planlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübrelerde indirime gitti. Yüzde 30'a varan indirim 14 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacak.

"SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam ettiği belirtildi. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır.

İNDİRİMLİ FİYATLAR

Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

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Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim - Son Dakika
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