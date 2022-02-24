Tarım Kredi Kooperatifleri, borcu olan üreticilere yapılandırma seçeneği sundu! Son tarih 30 Eylül - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri, borcu olan üreticilere yapılandırma seçeneği sundu! Son tarih 30 Eylül

24.02.2022 16:08
Tarım Kredi Kooperatifleri, borcu olan üreticilere yapılandırma seçeneği sundu! Son tarih 30 Eylül

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklamaya göre; 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortaklara isteğe bağlı olarak tek seferde veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma seçenekleri sağlandı. Yapılandırmadan faydalanmak için en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklar, 30 Eylül'e kadar başvurmaları halinde, yapılandırmadan taksitlendirme veya tek seferde ödeme suretiyle yararlandırılacak. Bu çerçevede 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek.

60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

Yapılan düzenleme ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLARA FAİZ YOK

Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarının taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek. Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek. Yine taksitlerin vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecek.

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Türkiye, Tarım, Eylül, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri, borcu olan üreticilere yapılandırma seçeneği sundu! Son tarih 30 Eylül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri, borcu olan üreticilere yapılandırma seçeneği sundu! Son tarih 30 Eylül - Son Dakika
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