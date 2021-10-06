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Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı - Son Dakika

Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı

06.10.2021 10:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı ve fiyatlarını uygun bularak önerdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerin fiyatları diğer marketlerle karşılaştırıldı. Yapılan kıyasta Tarım Kredi marketlerindeki bazı ürünlerin diğer marketlerdeki ürünlere nazaran daha pahalı olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı ve 1.002 lira ödediği Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketi ile 5 zincir marketteki 13 ürünün fiyatları karşılaştırıldı.

İŞTE SEÇİLEN ÜRÜNLER

Yapılan araştırmada 5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, diğer 4 zincir markette ise daha uygun fiyatlara doldurmak mümkün oldu.

Tarım Kredi marketi ile 5 zincir marketin fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç bir hayli ilginç

BAZI ÜRÜNLER DAHA PAHALI SATILIYOR

Araştırma kapsamında bazı ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi marketinde daha pahalıya satıldığı gözlemlendi. Örneğin, 1 kilo kuru fasulye Tarım Kredi Kooperatifi'nde 13.75 TL'den satılırken, farklı marka bir markette ise 13.45 TL'ye bulmak mümkün. 1 kilo çay Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 35.90 TL'den satılırken, bir başka marketin raflarında 23.95 TL ile 32.95 TL arasında değişen fiyatlarla yer alıyor.

ERDOĞAN, SAYILARININ ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, market çıkışı basın mensuplarına şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum."

Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı

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Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı - Son Dakika
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