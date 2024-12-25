Tarım Sigortası Üzümde Yüzde 49\'a Ulaştı

Ekonomi

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye'nin tarım sigortası konusunda yaklaşık 19 yıl içerisinde çok önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Engürülü, "Üzüm'de sigortalılık oranı yüzde 49'a ulaştı" diyerek tarım sigortasının önemine dikkat çekti.

TARİŞ Üzüm Birliği tarafından düzenlenen ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürü'nün de katıldığı toplantıda Alaşehirli üreticilere tarım sigortası hakkında bilgi verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Anfisinde düzenlenen toplantıya TARİŞ ortakları ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Şen: "Kalıntı konusunda hassas olmalıyız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, katılımcılara birliğin son durumu ve projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin kuru üzüm pazarında son derece önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Şen, üzüm üreticilerini kalıntı konusunda uyardı. Şen, "Son günlerde ülke olarak tarım ürünlerimizde kalıntı ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Dünya pazarındaki alanımızı ve marka değerimizi koruma konusunda ortak ve üreticilerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Pazarımızı ve markamızı korumak ve para kazanmak istiyorsak kalıntısız, kaliteli ürünler üretmeye devam etmeliyiz" dedi. Değişen iklim şartlarına dikkat çeken Şen, sorunun çözümü için sigortanın önemini hatırlattı.

Öztürk: "Sigortasız tarımı unutmalıyız"

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de konuşmasında tarım sigortasının önemine vurgu yaptı. Öztürk, "TARSİM kurulduğundan bu yana çok önemli mesafeler kat etti. Kapsamda olmayan riskler de artık kapsam içine alındı. Küresel ısınmanın sürdüğü kritik bir dönemdeyiz. Artık sigortasız tarımı unutmamız gerekiyor" dedi.

Engürülü: "Türk çiftçisinde sigorta farkındalığı oluşturduk"

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye'nin tarım sigortası konusunda yaklaşık 19 yıl içerisinde çok önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Türk çiftçisinde sigorta farkındalığı oluşturduklarını ifade eden Engürülü, "İklim değişikliği olağandır. Biz tarımda sürdürülebilirliği sağlamalıyız. 2005 yılında ülkenin sigortacılık kanunu bile yokken tarım sigortası kanununu çıkardık. Birçok tarımsal faaliyeti ve riskleri kapsama aldık. Artık arıların nakliyesini bile risk kapsamına aldık. Geçen yıl 25 milyarlık prim ödemesine karşılık 12 milyar TL'lik zarar ödemesi yaptık. Üzümde sigortalılık oranını yüzde 49'a çıkardık." diye konuştu.

Toplantı sonunda katılımcıların sorduğu sorular ve talepler TARSİM yetkilileri tarafından cevaplandırıldı. Katılımcılara TARSİM tarafından bere hediye edilirken, TARİŞ Üzüm Birliği de Alaşehir pidesi ikramında bulundu. - MANİSA