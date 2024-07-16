Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95 artış gösterdi. Yıllık bazda ise Tarım-ÜFE yüzde 54,58 artış kaydetti. Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,99, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59, balık ve diğer balıkçılık ürünleri için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 2,17 artış yaşandı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yağlı meyveler olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

16.07.2024 10:12
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 54,58, aylık yüzde 1,95 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,49 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 156,24 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,70 azalış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Arttı - Son Dakika

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