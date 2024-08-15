Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,07 arttı.

15.08.2024 11:19
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,07 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış görüldü.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda en az artan grup yüzde 11,24 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yıllık artışın az olduğu diğer alt gruplar yüzde 12,08 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 27,64 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 157,48 ile yağlı meyveler ve yüzde 74,96 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu gruplar yüzde 16,48 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 5 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışı en yüksek alt gruplar yüzde 8,48 ile yağlı meyveler, yüzde 8,02 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Azaldı - Son Dakika

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