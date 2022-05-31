Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi - Son Dakika
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Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi

31.05.2022 11:55
Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi

Antalya Ticaret Borsası(ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Zeytinpark'ta düzenlenen Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde çocuklar, modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanıldığı, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri...

Antalya Ticaret Borsası(ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Zeytinpark'ta düzenlenen Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde çocuklar, modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanıldığı, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri model tarım köyleri ve tarım kentleri kurulmasını istedi.

Çocukların hayvancılıktan bitkisel üretime, su ürünlerinden ekoloji eğitimine bir çok alanda eğitim aldığı eğitimin ardından çocuklara, tarım ve doğa ile ilgili tartışacakları ortam sunuldu. Çocukların yaşanabilir bir dünya için çözüm önerileri ise çalıştay sonuç bildirgesine yansıdı. ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, çocukların gözlem ve hayal gücüyle doğa ve tarıma yönelik öneri ve görüşlerini aktardığını belirtirken, geleceğin sahibi çocukların önerilerinin politika yapıcılar tarafından dikkate alınmasını istedi. Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, çalıştayın çocuklarda farkındalık oluşturduğunu söylerken, "Çocukların teknolojiyle harmanlanmış yeni nesil bakış açıları doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırmak yolunda görüş ve önerileri dikkate alarak çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

"Çocuklara tarım dersi"

Bildirgede çocuklar, tarıma yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Tarım yapılırken doğal yaşamın korunması gerektiği kaydedilen bildirgede, tarım ilaçları kullanımının azaltılması, biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve

yaygınlaştırılması ile organik ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi istendi.

Çocuklar bildirgede, yerli ürün tüketimine özellikle dikkat çekti. Yerli ürünlerin tüketilmesi ve üretiminin özendirilmesini isteyen çocuklar, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Çocuklar, modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanıldığı, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri model tarım köyleri ve tarım kentleri kurulmasını istedi. Çalıştay sonuç bildirgesine, ilkokul ve ortaokul müfredatında uygulamalı tarım eğitimin yer alması, iklim değişikliğine dirençli tarım için çalışmalar yürütülmesi, çocukların köylerde yaşamalarının özendirilmesi için sosyal imkanların artırılması önerileri yansıdı. Çalıştaya katılan çocuklar, dünyanın sadece insanlara ait olmadığı konusunda bilincin arıttırılması ve biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini istedi. Çocuklara göre, ormanlar daha fazla korunmalı ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli. Bildirgede çocuklar, atıkların sınıflandırılmasını talep ederken, plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüşüme uygun ambalajlar kullanılmasını istedi.

"Su tasarrufu"

Su kullanımında dikkatli olunması, gereksiz su kullanımından kaçınılması ve tasarruflu davranılması gerektiği kaydedilen bildirgede, lavabo ve banyo sularının arıtılarak sifon suyu olarak tekrar kullanılması önerildi. Çocuklar, yağmur suyu hasadının

yapılarak, tarımda kullanımının artırılmasını istedi. Güneş panellerinin tarım topraklarına kurulmamasını isteyen çocuklar, elektrikli araba kullanımının yaygınlaştırılması, fabrika bacalarına filtre takılması ve kontrolünün yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çocuklar kalitesiz kömür kullanımının önüne geçilmesini hayati görürken, şarjlı pil kullanımının özendirilmesini istedi.

"Su kaynakları kirletilmemeli"

Tatlı su kaynaklarının bozulmasının ve kirlenmesinin engellenmesinin zorunluluk olduğu belirtilen bildirgede, sürdürülebilir balıkçılık için aşırı avlanmadan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Çocuklar, suda yaşayan canlıların yaşam alanlarının bozulmaması, petrol tankerlerinin yüklerini çok dikkatli taşıması, Caretta Carettalar için gürültü ve ses kirliliği azaltılmasını da önerdi. - ANTALYA

Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi
Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi
Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi - Son Dakika


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