Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı sanayi tesislerinin süt üreticisinin gelirini azaltmaya yönelik faaliyetler yaptığını belirterek, günlük bin ton sütü piyasadan çekme kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Yumaklı, üreticileri korumak amacıyla alınan bu önlemin regülasyon amaçlı olduğunu ve üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıldığını vurguladı.

02.08.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı sanayi tesisleri tarafından süt üreticisinin gelirini azaltmaya yönelik faaliyetler yapıldığını belirterek, "Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Ömer Coşkun'u ziyaret etti. Programı kapsamında Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 21,5 milyon tonluk süt üretimi olduğunu ve bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünü üretilmesiyle hem içerideki ihtiyacı karşılanmayı hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istiyoruz. Ülkemizde son 2-3 haftalık dönemde bazı sanayi tesislerinin özellikle geriye dönük faturalar düzenleyerek, üreticinin gelirini azaltma yönünde ya da fiyatları düşürme yönünde birtakım faaliyetlerde olduğunu tespit ettik. Ticaret Bakanlığımız ile bunları çok yakından takip ediyoruz. Üreticinin sütünü değerinde alarak bunun tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek, ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz. Özellikle rekabet koşullarına da uygun olmayan şekilde bir araya gelerek üreticinin elinden değerinin altında ürün almakla ilgili bazı oluşumların da olduğunu hem biz hem de Ticaret Bakanlığımız tespit etti. Ticaret Bakanlığımız bu konuyla ilgili araştırma ve incelemeye başlattı" şeklinde konuştu.

"Üreticiyi koruyacak önlemleri alıyoruz"

Süt üreticilerini korumak için gerekli tedbirlerin alındığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attık. Yaklaşık bin tonluk günlük sütü piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa, bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz. Bu adım, regülasyon amaçlıdır. Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan tekraren ikaz ediyorum, bu regülasyon amaçlı yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 17:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement