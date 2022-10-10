Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

10.10.2022 18:00
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.Paylaşımda ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Desteği'nin 415 milyon 105 bin 3 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğinin ise 10 milyon 26 bin 66 TL olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak - Son Dakika
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