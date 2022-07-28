Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir niteliğe sahip olduğunu belirterek, "Devam eden küresel gıda krizinin kötü etkilerini hafifletmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Görüşmede Türk heyetine başkanlık eden Kirişci, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine değindi.

Ukrayna tahılının bu ülkeden çıkarılmasını kapsayan anlaşmanın uzun ve yoğun görüşmeler sonucunda 22 Temmuz'da imzalandığını anımsatan Kirişci, "Türkiye olarak önceliğimiz ateşkesin sağlanması, adil ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemizin yoğun diplomatik çabaları var. Dilerim bunu başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, anlaşmanın Ukrayna'nın Odessa, Yuzhny ve Chernomorsk limanlarını kapsadığına dikkati çekerek, anlaşmayla hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübre ihracatının kolaylaştırılacağını vurguladı.

İstanbul'da, Birleşmiş Milletler himayesinde, genel gözetim ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün resmi açılışının yapıldığına işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Taraflar, deniz insani yardım koridorlarının güzergahlarını belirleyecek. Sözleşme için 4 aylık bir süre öngörülüyor. İnşallah her şey yolunda giderse bu süre, otomatik olarak, kararlaştırıldığı gibi uzatılacak. Tüm dünyanın da zikrettiği gibi bu, tarihi bir anlaşma. Devam eden küresel gıda krizinin kötü etkilerini hafifletmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda üzerinde anlaşmaya varılan çerçevenin sorunsuz ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaya odaklanmış durumdayız."

"Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli bir göstergesi"

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi de anlaşma sürecinde Türk yetkililerle sürekli iletişimde kaldıklarının altını çizerek bunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Solskyi, tahıl koridoru anlaşmasının dünya gıda krizinin çözümünde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Türk halkına ve devletine savaşın başından beri Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür ederim. İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli bir göstergesidir. Burada Türkiye'nin rolü çok büyük." ifadesini kullandı.