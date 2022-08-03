Bakan Kirişci: "Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda Türkiye'nin önceliğinin stratejik ürünler olduğunu, sektör açısından da üretim alanlarının artırılması, verimin yükseltilmesi ve kalitenin daha yukarıya taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri'nde bakanlığın birim amirleriyle bir araya geldi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kirişci, "Bakanlık olarak kurumsallığı tepeden tırnağa içselleştirmeliyiz. Her ne kadar farklı alanlarla iştigal ediyor olsak da aynı dili konuşmalıyız. Cumhurbaşkanımızın 'Bu yüzyılın en önemli gelir kaynağı petrol değil tarımdır' sözünden hareketle ortak dili kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir"

Gıda konusunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de şekerdir. Pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" diye konuştu.

Tarım sektörü için üç temel öncelik hedefi

Kirişci, bakanlık olarak sektör için üç temel hedeflerinin olduğunun altını çizerek, bunların üretim alanlarının artırılması, verimin yükseltilmesi ve kalitenin daha yukarı taşınması olduğunu söyledi. Tarıma son 20 yılda çok sayıda mevzuat kazandırdıklarını, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Tarım Kanunu, Islahçı Hakları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gibi düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Kirişci, "Tarım ve orman ile ilgili Anayasa'dan başlamak üzere bütün mevzuatımızı içselleştirmek zorundayız. Çiftçimize her türlü araç gereç, gübre ve tohum desteği veriyoruz. Alın terlerinin karşılığını alabilmeleri bizim her zaman önceliğimizdir" dedi.

"Yem bitkileri üretimine bakanlığımızca büyük destekler verilmektedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yem bitkileri üretiminde desteklerinin fazla olduğunun altını çizen Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde yem bitkilerinin ekiliş alanlarının artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanabilmesi, silaj üretiminin artırılarak yeşil yem zincirinin oluşturulması ve artabilecek yem fiyatlarının önüne geçmek amacıyla yem bitkileri üretimine Bakanlığımızca büyük destekler verilmektedir." - ANKARA