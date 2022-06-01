Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: "Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: "Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak"

01.06.2022 13:41

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: "Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Kimsenin, 'ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: "Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Kimsenin, 'ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak" dedi.

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Dünya Süt Günü" etkinliğine katıldı. Etkinliğe, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in yanı sıra Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Pakdil, "Süt gıda sektörü içerisindeki en önemli ham maddelerimizden bir tanesi. Kültürümüzde özel bir yeri var. Mutfağımızda özel bir yeri var. Beslenme açısından baktığımızda; çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesi sadece fiziksel olarak değil zihni olarak da gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Asla, ihmali söz konusu olamayacak bir gıda maddesi. Genel İtibari ile şunu söyleyeyim; tarımda neler yapacağız gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretimde neler yapacağız, neler yapmayı planlıyoruz bununla ilgili ifadede bulunmak istiyorum. Önceliğimiz elbette ki üretim. Üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik. Bununla ilişkin olarak konumuz süt, dolayısıyla neyden elde edeceğiz büyükbaş, küçükbaş hayvancılık bizim süt kaynağımız. Hayvan varlığımız, mevcut meralarımız ve yem bitkisi üretim alanlarımız, bu iş için bize kaynak oluşturan alanlardır. Bundan sonraki strateji olarak yapılacak gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılıkla ilgili yapmak istediklerimiz genel hatlarıyla sürdürülebilirlik diye ifade ettik ve çiftçimizin, yetiştiricimizin sektörde devamlılığını sağlamaya yönelik olarak bir hesap kitap yapılacak, maliyetimiz ne, ne yaptık ve bunun için çiftçimizin, yetiştiricimizin eline geçmesi gereken nedir, bir refah payı dikkate alınarak ürünlerimizin değerlendirilmesi sağlanacak. Eğer, ürünün piyasadaki fiyatı ön görülen maliyetin ve refah payı dahil çiftçimizin eline geçmesi gereken paranın daha altında bir rakam ise bunun fark ödemesi şeklinde sağlanması olacak" dedi.

"Kimsenin endişesi olmayacak"

Pakdil, kimsenin 'zarar edeceğim' diye endişesi olmayacağını belirterek, "Kimsenin, 'ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak. Bunu yapmak için hayvancılıkla ilgili ıslah çalışması elbette ki devam edecek. Bunun durdurulması diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil dolayısıyla bizde de olmayacak. Bununla beraber bunu yapmak için kimden rol almak icap ediyorsa bunlarla birlikte olacağız. Islah çalışmaları dolayısıyla en pik noktaya gelmiş ülkelerde nasıl devam ediyorsa bizde de devam edecektir" diye konuştu.

"Hayvan sağlığı hizmetleri daha öncelikli ve etkili bir şekilde yürütülecek"

Hayvan sağlığının verimliliği etkileyen unsurlar arasında olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, "Hayvan sağlığı hizmetleri daha öncelikli ve etkili bir şekilde yürütülecek. Bunun çalışmaları başladı. Ayrıca Sürü yönetiminde atılması gereken adımlar, teknik, eğitim olarak yapılması gerekenler neyse onlar da yerine getirilecek ve bu alanda karlılığın daha da yukarılara çıkması için öncelikli gördüğümüz iki alan; sağlıklı sürüler ve iyi yönetilen sürüler. Bununla ilgili beslenme noktasında gerek yem hususunda gerekse nasıl besleyeceğimiz konusunda bütün bunların telafisi sağlanarak verimliliği, karlılığı arttırmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak

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Kaynak: İHA

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