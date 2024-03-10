Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: AK Parti, geleceğimizin teminatı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: AK Parti, geleceğimizin teminatı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: AK Parti, geleceğimizin teminatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Kastamonu Buluşması'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 senedir gece gündüz çalışarak şehir ve ülkenin teminatı olduğunu belirtti. Yumaklı, İstanbul'da Kastamonuluların nüfus olarak ikinci sırada yer aldığını da söyledi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'un geleceği için talip olduğunu ifade etti.

10.03.2024 13:27
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 senedir bu şehre, bu ülkeye olması gerektiği gibi sizlerin, evlatlarımızın ve geleceğimizin teminatı olmak üzere gece gündüz çalışan bir ekip olduk." dedi.

Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Kastamonu Buluşması'na katılan Bakan Yumaklı, bugün itibarıyla İstanbul'da nüfus olarak Kastamonuluların ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Yumaklı, "AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 senedir bu şehre, bu ülkeye olması gerektiği gibi sizlerin, evlatlarımızın ve geleceğimizin teminatı olmak üzere gece gündüz çalışan bir ekip olduk." ifadelerini kullandı.

Memleketinden, milletinden yana olanların her zaman için yanı başında olduklarını, bu vefayı gösterdiklerini, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sizler 14-28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla ilgili yeniden icazet verdiniz ve dediniz ki 'Biz sana güveniyoruz. Çünkü yaparsa AK Parti yapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylerse yapar.' dediniz ve bu izni, bu icazeti kendisine verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerin arasından birisi. Beni yol arkadaşlarından birisi olarak seçti. Bu gerçekten benim için inanılmaz gurur verici ve kelimelerle anlatılabilir bir onur değil. Ancak ben biliyorum ki her biriniz de benim bu hissiyatımı içinizde taşıyorsunuz. Bizim mayıs ayından sonra Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle alakalı mücadelemiz başladı. Yalnız 31 Mart seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın inşası için önemli olan ikinci merhaledir. Bizler yaşadığımız ilçelerde, şehirde güçlü olursak, bir de hükümette güçlü olursak ki öyleyiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasını, şehirlerin, illerin, ilçelerin gelişmesini hep beraber sağlamış olacağız."

" Murat Kurum, İstanbul için, İstanbul'un geleceği için talip"

Yumaklı, İstanbul'da son 5 yıldır bir "fetret devri" olduğunu, son dönemde kentte hiçbir uluslararası toplantı olmadığını, şehrin adeta "sessizliğe" gömüldüğünü belirterek, "İstanbul, dünyanın gözünün üzerinde olduğu şehir, artık yanan metrobüsleri, otobüsleri ve trafiği söylemiyorum." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kimin, neye ihtiyacı varsa anında orada yer aldığını ve gerekeni yaptığını vurgulayan Yumaklı, "Kurum, şimdi İstanbul için, İstanbul'un geleceği için talip." dedi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın da gerçek belediyecilikle Kastamonu'yu kavuşturmak üzere çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden sizlerden de istirhamım mutlaka Kastamonu'daki eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı arayalım ve aynı şekilde bir AK Partili Bakan olarak bütün bunlarla alakalı, tabiri caizse desteğini arkamızda hissettiğimiz hemşehrilerimiz olarak bu sonucu da Kastamonu'da beklediğimi kendilerine iletmenizi istirham ediyorum. Kent uzlaşısı diye bir şey çıkardılar. PKK terör örgütünün yargılanmaması, daha doğrusu uluslararası arenada da zor durumda kalmaması için ona başka isimler takmışlardı. Hatırlarsınız işte YPG falan demişlerdi. Sonra da 'Onun PKK'yla hiçbir alakası yok.' demişlerdi. Şimdi kent uzlaşısı dediler adına ve gerçekten hepinizin de bildiği ve benim insanımın, Kastamonuluların asla kabul etmeyeceği terörle uzantısı olanlarla demlenmeye başladılar. Bunu da aklımızdan hiçbir zaman için çıkarmayalım. Her şey Beykoz için olsun. Her şey İstanbul için olsun. Her şey Türkiye'miz için olsun."

Kaynak: AA

Kastamonu, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: AK Parti, geleceğimizin teminatı - Son Dakika

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