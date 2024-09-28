Bakan Yumaklı: Bitkisel Üretim 139 Milyon Tona Yükseldi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Bitkisel üretiminde 2023 yılında 139 milyon tona yükseldi"

Bakan Yumaklı: "Su ve sulama projelerini en kısa zamanda bitirmek bizlerin de boynunun borcu"

Bakan Yumaklı'nın katılımıyla üreticilere gübre ve tohum dağıtıldı

Bakan Yumaklı: "Gaziantepli çiftçilere 89 milyar liralık gübre desteği verdik"

GAZİANTEP - Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla çiftçilere 4 bin ton sertifikalı buğday, arpa tohumu ve gübre dağıttı. Bakan Yumaklı, 22 yılda Gaziantepli üreticilere 89 milyar liralık gübre desteği verdiklerini, tohumda yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu ve 117 ülkeye tohum ihraç ettiklerini söyledi.

Gaziantep'te ziyaretlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık tesisinin ardından Şahinbey Belediyesi'nin Zeytinli Kırsal Mahallesinde düzenlenen çiftçilere tohum ve gübre desteği programına katıldı. Çiftçilerin ve kent protokolünün katıldığı programda konuşan Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, tohumda yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu ve 117 ülkeye tohum ihraç ettiklerini söyledi. Diğer yandan konuşmasında Gaziantepli üreticilere 22 yılda 89 milyar liralık gübre desteği verdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, 2022 yılı sonundaki bitkisel üretimin 129 milyon ton olduğunu ve 2023 yılında 139 milyon tona yükseldiğini de açıkladı.

Gıda konusunun ülkeler için milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, iklim değişikliği başta olmak üzere su ve sulama ile ilgili planlamalarını yaptığını aktardı.

"Gaziantep'in su ve sulama projelerini en kısa zamanda bitirmek boynumuzun borcu"

Gaziantep'in su ve sulama projelerinin bir an önce bitirilmesi için gerekeni yapacaklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gıda arz güvenliği dediğimiz konu bütün dünyada devletlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Eğer siz gıda konusunda, gıda arz güvenliği konusunda problem yaşayan bir ülkeyseniz bu sizin için bir milli güvenlik meselesidir. Sizin özgürlüğünüze, bağımsızlığınıza kasteden bir husus olur. Dolayısıyla bu noktada bizler bunun bilinciyle hem bu zamana kadarki çalışmalarımızda hem de bundan sonraki üretim planlaması başta olmak üzere 40 yıldır konuşulan birçok konuyu inşallah önümüzdeki dönemde uygulayarak üreticisinden tüketicisine kadar o süreç içerisinde kimler varsa en ufak bir sorun yaşamasınlar. Pandemi gibi bütün ülkeleri etkileyen herhangi bir konudan çok ciddi bir şekilde etkilenebilirsiniz. Biz bunlara yeni normal dedik. Bundan sonra alışacağız dedik. İklim değişiklikleri başta olmak üzere bütün planımızı, bütün programımızı bundan sonra yapacağımız ne varsa bunlara göre planladık. Sulama, su ve sulama projeleri de bunların başında geliyor. Başta Gaziantep gibi çok önemli bir tarım şehri. Elbette ki su ve sulama projelerini en kısa zamanda bitirmek bizlerin de boynunun borcu. Zaten bu konuda neler yaptığımızı, neler yapacağımızı kendileriyle de paylaştık. Bizler sürdürülebilir, kaliteli bir üretim için hangi unsuru gerçekleştirmemiz gerekiyorsa bunu yapacağız" dedi.

"Yüzde 97 oranında yerli olan tohumlarımızı dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz"

Türkiye'deki tohumların yüzde 97'sinin yerli olduğunu ve dünyanın 117 ülkesine ihraç edildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Tohum konusunu konuşuyoruz. Çok speküle edilen bir konu. Tohumda yerlilik oranımızın yüzde 97 olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz. O doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinenler. Doğrulardan artık hepimizin uzaklaşması gerekir. Bu konu nedense temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Türkiye'nin tohum anlamında, tohumculuk anlamında hiçbir problemi yoktur. Bundan sonraki dönemde de millilik oranımızı çok daha ilerilere götürerek bu konudaki dünyada pozisyonumuzu, yerimizi kuvvetlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

22 yılda Gaziantepli çiftçilere 89 milyar liralık gübre desteği verdiklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, fıstık alımı konusunda ellerini taşın altına koydukları için belediyelere teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, "Gübre konusunda son 22 yılda Gaziantepli üreticilerimize 89 milyar liralık gübre desteği verdik. Şahinbey Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte özellikle tarımsal üretim konusunda çok ciddi desteklerde bulunuyorlar. Bizim desteklerimizin yanında her türlü tarımsal faaliyette onların da bizlerle beraber senkronize hareket etmesi, ortak hareket etmesi bizim açımızdan çok önemli çünkü birlikten kuvvet doğar. Belediyelerimizin fıstık alımı konusundaki destekleri, gayretleri ve özellikle de bu dönemde ihtiyaç olunan durumda ellerini taşın altına koymaları sebebiyle ben kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"2022 yılı sonundaki bitkisel üretim 129 milyon ton iken 2023 yılında 139 milyon tona yükseldi"

Bitkisel üretimin 1 yılda 10 milyon ton yükseldiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin tarımsal üretimiyle alakalı 2022 yılı sonundaki üretimi 129 milyon tondu. Bitkisel üretiminde 2023 yılında 139 milyon tona yükseldi. Bunu çok daha ilerilere taşımak bütün amacımız, bütün gayemiz. Sorun yaşamamak için üretim planlaması çok önemli. Sözleşmeli üretim çok önemli. Bizlerin, sizlerle beraber gerçekleştireceği bundan sonraki dönemin planlaması hem Gaziantep için hem de ülkemiz için son derece kıymetli. Bu değeri, elimizde olan bu avantajı mutlak surette kullanmamız gerekir. Bu vesileyle ben bugün itibariyle başta buzağı destekleri ve bitkisel ürün sigorta destekleri konusunda 2,9 milyar, yani 2 milyar 900 milyon liranın üreticilerimizin hesaplarına bugün itibariyle yatırılacağının da haberini buradan vermek istiyorum" diye konuştu.