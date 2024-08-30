Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1.9 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1.9 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına 1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini aktardıklarını duyurdu. Ödemeler arasında bitkisel ürün sigortası için 1.67 milyar TL, büyükbaş hayvan alımı için 122 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon TL ve hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon TL destek ödemeleri bulunuyor.

30.08.2024 18:48
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına 1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira, hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1.9 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çiftçilere 1.9 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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