Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Et Fiyatlarını Yakından Takip Ediyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Et Fiyatlarını Yakından Takip Ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et fiyatlarındaki suni artışlara müdahale edeceğini belirtirken, et üretimini artırmak amacıyla anaç hayvan sayısını yükselteceklerini açıkladı. Yumaklı, kuş gribi vakalarının kontrol altına alındığını ve sokak köpekleriyle ilgili yeni düzenlemelerin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

10.12.2024 12:14
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et fiyatlarına ilişkin, "Piyasayı yakından takip ediyoruz. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kuş gribi, et fiyatları ve sokak köpekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, et üretimini artırmaya yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek, "Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz" dedi.

Et fiyatlarındaki artışa ilişkin spekülasyonlara da değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK iş birliği kapsamında TİGEM'deki büyükbaş hayvan varlığını 2025'te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var."

"Çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz"

Bakan Yumaklı, tüm dünyada yaşanan kuş gribi sorununun Türkiye'de bazı illerde yaşandığını ancak bu vakaların hızlı bir şekilde kontrol belgesinden alındığını kaydetti. Konya, Eskişehir ve Afyon illerindeki kuş gribi vakalarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildirildiğini ifade eden Yumaklı, "Bunlar zaten biliniyor ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu" dedi.

Yumaklı, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin de, "Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde. Yeni yıla kalacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Et Fiyatlarını Yakından Takip Ediyoruz - Son Dakika

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