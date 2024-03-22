Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa\'da Pamuk Üreticilerine 1,6 Milyar Liralık Destek Ödemesi Yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağını söyledi.
Bakan Yumaklı, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yumaklı, AK Parti'nin tek amacının millete hizmet etmek olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden olduğunu belirten Yumaklı, Bakanlık olarak her zaman üreten ve yetiştiren çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi.
22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatan Yumaklı, Şanlıurfa'nın suyun kıymetini iyi bilen illerden biri olduğunu dile getirdi.
Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer, güçlü tarım için de bizim su ve sulama açısından bütün unsurlarıyla hazır olmamız gerekiyor." dedi.
Şanlıunfa'ya son 22 yılda 205,5 milyar liralık tarımsal yatırım ve desteğin söz konusu olduğunu, özellikle tarımsal desteklerin 2023 itibarıyla 37 kat arttığını belirten Yumaklı, "Süt üretiminde yüzde 229 artış oldu son 22 yılda. Arı kovanının sayısı 8 binden 206 bine çıktı yani 26 kat arttı. Yine iç sulardaki balık üretimi 19 kat arttı. 5 barajımız 4 göletimiz ve 41 sulama tesisimiz var. 3,3 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Ayrıca bir HES yaptık. Şimdi Şanlıurfa'da yaklaşık 9,4 milyon dekarlık 9 ova da yine koruma altına alınmış oldu. 2024 yılı yatırım programındaki 55 milyar lira maliyetli 164 adet su ve sulama tesisini Şanlıurfa'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam 29 milyon lira kaynağı olan 5 yeni projemizi bitkisel üretimi geliştirmek üzere yine Şanlıurfa'ya ayırmış durumdayız." dedi.
Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Şimdi tek hedefimiz bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.' Daha fazla çalışmamız gerekir. Daha fazla yatırım yapmamız gerekir."
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e destek isteyen Yumaklı, "31 Mart'taki amaç sadece seçim kazanmak değil. Bunu defaatle ifade ediyoruz. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılını inşa etmek adına umutları en yükseğe çıkarmak diğer açıdan da amacımız. Bunun için son haftadayız. Şanlıurfa için çok zor bir hadise değil bu. İnşallah Ak belediyeciliğe devamla ilgili Şanlıurfa kararını verecektir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'da Pamuk Üreticilerine 1,6 Milyar Liralık Destek Ödemesi Yapacak - Son Dakika
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 250 çiftçiye yüzde 50 hibeyle nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla 1700 aileye market alışveriş çeki dağıttı. Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yardımlaşma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere market alışveriş kartı takdim ettiklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ilin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi sektörlerde kaydedilen gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu belirterek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığına dikkat çeken Çelik, tarımsal sulamada su tasarrufunun acil olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını açıklamış ve diğer bankalara da çağrı yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, İstanbul'da 100 bin natamam konut bulunduğunu ve bu konutlara müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Çetinsaya, konut fiyatlarındaki durgunluk ve konut kredisi zorluklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yabancılara konut satışı ve bina güvenliği konularında da görüşlerini paylaştı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,624 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği bulunuyor. Ayçiçeği kilogramı en düşük 16,70 lira, en yüksek ise 18,189 liradan alıcı buldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan yüzde 30'luk indirimle beraber 30 büyükşehir içerisinde Kayseri'nin en ucuz su tüketen 2'nci il olduğunu açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?