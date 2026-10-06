Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şeker sektörü temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şeker sektörü temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker sektörü temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı; Yumaklı, sektörün sürdürülebilir, kaliteli ve güçlü üretim yapısı için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker sektörü temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "Üreticimizden sanayicimize tüm paydaşlarla stratejik öneme sahip şeker sektörümüzün, sürdürülebilir, kaliteli ve güçlü bir üretim yapısına sahip olması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Pancar Şekeri Üreticileri Derneği yöneticilerini Bakanlıkta misafir ettiğini belirten Yumaklı, toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katıldığını aktardı.

Yumaklı, toplantıda sektöre ilişkin yıl değerlendirmesi yaptıklarına işaret etti.

Gelecek döneme ilişkin öngörüler ile tarafların görüş ve önerilerini kapsamlı şekilde istişare ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üreticimizden sanayicimize tüm paydaşlarla stratejik öneme sahip şeker sektörümüzün, sürdürülebilir, kaliteli ve güçlü bir üretim yapısına sahip olması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanıMustafa ElitaşOmuz OmuzaAK PartiPolitikaEkonomiSon Dakika

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