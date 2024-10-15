Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kadın çiftçilerin yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri yeni modern tekniklerle birleştirerek üretkenliği artırdıklarını belirterek, "Bakanlık olarak kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

15.10.2024 18:18
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kadın çiftçilerin yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri yeni modern tekniklerle birleştirerek üretkenliği artırdıklarını belirterek, "Bakanlık olarak kadın çiftçilerimize birçok konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında konuştu.

Anadolu kadınının tecrübesi, hisleri ve kabiliyetiyle, tarımsal üretime ayrı bir güzellik, ayrı bir kıymet kattığına işaret eden Yumaklı, "Kadın çiftçilerimiz yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri yeni modern tekniklerle birleştirerek hem üretkenliği artırıyor hem de markalaşma yolunda önemli adımlar atıyor. Ancak kadın çiftçilerimizin bu süreçte birçok zorlukla karşılaştığını biliyoruz. Bakanlık olarak bu zoru kolaylaştırmak adına her uygulamamızda kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, Bakanlık olarak 783'ü yönetici olmak üzere 37 binden fazla kadın çalışanla sektöre yönelik politikalar oluşturduklarının altını çizerek, kadınlara istihdam ve ek gelir oluşturmak için geleneksel Türk el sanatlarını geliştirmeye yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

"Üretim yapan kadın çiftçilerimize destek veriyoruz"

Ülkede halihazırda 163 kadın kooperatifi bulunduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan kadın çiftçilerimize destek veriyoruz. Tarım arazilerinin etkin kullanımıyla ilgili projemizde kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz. Hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için hibe desteğinde bulunuyoruz. Burada da kadın ve genç çiftçilerimizin üretimde olmasını istiyoruz. Küçük ölçekli balıkçılık desteklemesinde, kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına, destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasını veriyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla müracaat eden kadın girişimcilere teknik kriterlerde pozitif ayrımcılık sağlıyoruz."

Kadın yatırımcılara yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-IPARD Programı kapsamında, 6 bin 430 projeye 14 milyar lira destek verilerek 29 milyar liralık yatırım yapılmasının sağlandığını belirten Yumaklı, bu sayede kadınların kendi işlerinin patronu haline geldiklerini, 27 binden fazla insana istihdam sağlandığını ifade etti.

"37 ata tohumunu sertifikalandırdık"

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarımsal üretime, ormana, suya ve geleneksel değerlere verdiği öneme dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok çalışmamızda, birçok projemizde sizin desteğiniz ve liderliğiniz var. Suyumuzu verimli kullanmak için başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği'ni himayenize almanızdan dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Huzurunuzda kampanyamıza sahip çıkan ve hem mutfakta hem tarlada suyu verimli kullanan kadın çiftçilerimize teşekkür etmek istiyorum. 'Ülkemizdeki yerli, ata tohumlarını korumalıyız ve onlara sahip çıkmalıyız.' dediniz. Bu konuda da bizi yalnız bırakmadınız. Bu kapsamda 37 ata tohumunu sertifikalandırdık, 12 ürün için sertifikalandırma çalışmalarımız sürüyor. 'Kadının alın teri, toprak için de bereketin kaynağıdır.' diyen liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da buradan şükranlarımızı iletiyorum. Bütün kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Günü'nü kutluyorum."

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi ve Mahalleleri Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cennet Polat da kadın çiftçilerin bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerin, beraberliğin önemini gösterdiğini ifade ederek, sağlanan desteklerin kooperatiflerin gelişimine büyük etki ettiğini vurguladı.

Emine Erdoğan ve Bakan Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifinin stantlarını da ziyaret ettiler.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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