Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular yarın başlıyor - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular yarın başlıyor

01.06.2022 09:45

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 1.800 sözleşmeli personeli işe alacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak sözleşmeli personel ilanına ilişkin detaylar, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

1.800 KİŞİ ALINACAK

Ayrıca açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" denildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular yarın başlıyor - Son Dakika


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