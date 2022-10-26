Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni dondurma tebliği! Meyve oranı en az yüzde 15, çeşni oranı en az yüzde 5 olacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni dondurma tebliği! Meyve oranı en az yüzde 15, çeşni oranı en az yüzde 5 olacak

26.10.2022 12:49

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği kapsamında meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak. Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda ise bu rakamın en az yüzde 5 oranında olması zorunluluğu getirildi.

Yeni kriterler ile dondurmanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

HACİM ARTIŞ ORANI EN FAZLA YÜZDE 100 OLACAK

Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak.

ÇEŞNİ ORANI KÜTLECE EN AZ YÜZDE 5

Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.

ALKOL İÇEREN ÜRÜNLER BİLEŞEN OLARAK KULLANILAMAYACAK

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak. Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.

ÇEŞNİSİZ DONDURMALARDA AROMA VERİCİ KULLANILAMAYACAK

Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni dondurma tebliği! Meyve oranı en az yüzde 15, çeşni oranı en az yüzde 5 olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni dondurma tebliği! Meyve oranı en az yüzde 15, çeşni oranı en az yüzde 5 olacak - Son Dakika
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