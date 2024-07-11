Tarım ve Orman Bakanlığı, İnternet Üzerinden Hayvan Ticareti Yapanlara Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İnternet Üzerinden Hayvan Ticareti Yapanlara Para Cezası Uyguladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, biyokaçakçılıkla mücadeleyi sahada olduğu kadar sanal ortamda da sürdürdüklerini belirtti. Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulandı.

11.07.2024 11:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

???????Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin, "Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, İnternet Üzerinden Hayvan Ticareti Yapanlara Para Cezası Uyguladı - Son Dakika

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