Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrısını Yayımladı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı ilanı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den bu yana uygulanan IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 506 tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak girişimcilere toplam 45,5 milyar lira hibe desteği verildi. Böylece toplamda 96,9 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandı.

Programın başarısının ardından IPARD III Programı 2024 itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.

2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD III Programı kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi" mart içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Çağrı takvimine uygun şekilde IPARD III Programı 1. ve 2. başvuru çağrı ilanları geçen aylarda yayımlandı.

"90 milyon avro IPARD hibe desteği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri destek bütçesinin 90 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Destek için süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin müracaat edebileceklerini vurgulayan Yumaklı, söz konusu işletmelere sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipmanıyla hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğine dikkati çekti.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı gereğince, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde baz hibe oranı yüzde 60 olup dağlık alanda yapılan yatırımlar ve genç çiftçiler ve üretici örgütleri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecektir. Ayrıca atık su ve atık yönetimiyle ilgili yatırımlar veya atık yönetimiyle bağlantılı yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için ekstra yüzde 10 olmak üzere kümülatif destek en fazla yüzde 75 olarak belirlenmiştir."

Online başvuru

IPARD III Programı 3. Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarını 16 Eylül-18 Ekim döneminde "onlinebasvuru.tkdk.gov.tr" adresinden yapabileceklerini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Başvuru paketlerini de 25 Ekim'e kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceklerdir. Akabinde, projelerin kontrolleri gerçekleştirilip desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. IPARD destekleri kapsamında hayata geçecek yatırımlarla kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yeni iş alanları oluşturmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gelirlerinin artmasına da katkı sunuyoruz. IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı dönemi üreticilere ve girişimcilere hayırlı olsun."