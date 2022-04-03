Tarımda gübreleme ve zararlılar ile mücadelede çiftçilere bilgi verildi - Son Dakika
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Tarımda gübreleme ve zararlılar ile mücadelede çiftçilere bilgi verildi

03.04.2022 17:20
Tarımda gübreleme ve zararlılar ile mücadelede çiftçilere bilgi verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kaysıda gübreleme ve zararlılar ile mücadele konusunda çiftçilere bilgi verildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kaysıda gübreleme ve zararlılar ile mücadele konusunda çiftçilere bilgi verildi. Toplantıda, üretimin önemine temas edilip tarımda daha fazla üretim daha fazla refah üzerinde duruldu.

Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen kaysıda 'Gübreleme ve Zararlılar ' ile mücadele konulu toplantıya Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, Ayvalı Mahallesi Muhtarı Hamit Özdemir, tarımsal danışman Sevim Kaya Orbay ve çok sayıda üretici katıldı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca toplantıda yaptığı konuşmada üretimin önemine temas etti. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntının üretim azlığından meydana geldiğine dikkat çeken Karaca, "Tarımsal alan küçülürken nüfus hızla artıyor. Dolayısıyla gıdaya ulaşmak gitgide zorlaşacak. Bundan dolayı üretimden kopmadan daha fazla üretmek zorundayız. Girdi maliyetleri yükselirken üretimin aksamaması için derhal ithalatı değil üretimi artıran tedbirlerin alınması gerekir. Bazı tedbirler alınıyor ama bunlar çok yetersiz. Acilen radikal tedbirlerin alınmasını gerekir. Her ülkenin tarımı desteklediğini ve desteksiz bu işin sürdürülmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Tarımda çalışan insanların yaş ortalaması 53. Yani genç nüfus tarımdan uzaklaşmış. Yani tarıma gençler küsmüş. Gençleri tarıma yöneltip, tarımda daha fazla üretim yapmak zorundayız. Daha fazla üretim daha fazla refah diyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tarımsal danışman Sevim Kaya Orbay kaysıda 'Gübreleme ve Zararlılar ' ile mücadele konusunda çiftçilere bilgi verdi. - MALATYA

Tarımda gübreleme ve zararlılar ile mücadelede çiftçilere bilgi verildi

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Orhan Karaca, Ziraat Odası, Malatya, Darende, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımda gübreleme ve zararlılar ile mücadelede çiftçilere bilgi verildi - Son Dakika


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