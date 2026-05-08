Tarımda Milli Güvenlik Vurgusu

'MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin açılışının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni'ne katıldı. Törende çiftçilere sera, damlama sulama sistemi ve sebze fidesi temin edildi. Burada konuşan Bakan Yumaklı, iklim krizlerinin, kuraklığın ve jeopolitik kargaşanın arttığı bir çağda olunduğunu ifade ederek, "Gıda arz güvenliği kaygıları da her geçen gün büyüyor. Bu nedenle tarım, yalnızca çiftçinin değil, devletlerin milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. İşte bu anlayışla üreticimizi destekleyen, maliyetleri azaltan ve verimi artıran projeleri hayata geçiriyoruz. Modern üretim altyapısını da aynı kararlılıkla güçlendiriyoruz. Yalova, Marmara'nın incisi. Ama bununla da kalmıyor. Örtü altı üretiminin, süs bitkiciliğinin ve katma değerli tarımın parlayan yıldızı konumunda" dedi.

'130 DEKARLIK ALAN YENİDEN ÜRETİME KATILACAK'

Bakan Yumaklı, hayata geçirilecek projelerle 46 ton sera üst örtüsü sayesinde 130 dekarlık alanın yeniden üretime katılacağını belirterek, "Yalova'da 5 bin 400 dekar alanda süs bitkileri üretiliyor. Öte yandan 3 bin 200 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriliyor. Bugün hayata geçireceğimiz projelerle yaklaşık 46 ton sera üst örtüsüyle 130 dekarlık alan yeniden üretime katılacak, 170 bini aşkın sebze fidesi toprakla buluşacak, 650 rulo damlama sulama hortumu suyu israf etmeden toprağa can suyu taşıyacak" diye konuştu.

'KURAKLIĞA KARŞI TEDBİR ALIYORUZ'

Kuraklığa karşı tedbir alındığını vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Üç gün önce 5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'na katıldık. Forumda ele alınan başlıkları genel olarak değerlendirdiğimizde şu husus öne çıkıyor: Su artık sadece bir kaynak değil, geleceğin en kıymetli hazinesidir. Temin ettiğimiz damla sulama sistemleriyle her damla suyu toprağın kalbine emanet edeceğiz. Suyu israf etmeden, verimi artırarak. Böylece kuraklığa karşı tedbir alıyor, daha az suyla üretimde sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz."

'ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında çiftçileri desteklemeyi sürdürdüklerini aktaran Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"2026 yılı Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) kapsamında da çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Çalı fasulyesi ve yağlık ayçiçeği tohumlarını üreticilerimizle buluşturduk. Bugün de örtü altı biber ve salatalık üretimini geliştirmeye yönelik projelerle binlerce fideyi üretime kazandıracağız."

Zehra BAYKAL-Mehmet İNAN/YALOVA