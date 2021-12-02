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Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti - Son Dakika

Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti

02.12.2021 12:11
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti

Tarım sektörünün en önemli unsuru olan ve sahada her zaman çiftçiler ile bir araya gelen teknik personellere yönelik Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi işbirliğinde hizmet içi eğitim düzenlendi.

Tarım sektörünün en önemli unsuru olan ve sahada her zaman çiftçiler ile bir araya gelen teknik personellere yönelik Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi işbirliğinde hizmet içi eğitim düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen hizmet içi eğitim programına Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri katıldı.

Eğitim başlangıcında katılımcılara yönelik konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, amaçlarının sahadaki çalışmalarda bilgi tazelemek olduğunu belirterek, "Bu eğitimde bildiklerimizi güncelleyeceğiz, bunları üreticilerimize yansıtacağız ve saha çalışmasında verilerin bize taşınması görevini üstlenmiş olacağız. Adana tarımsal aktivitenin çok yoğun olduğu bir ilimiz. Her teknik personel kendi çalışma bölgesini daha iyi biliyor. Sahaya çıktığımızda çiftçiden sanayiciye kadar her kesimle muhatap oluyoruz. Sahada söylediklerimiz üretici nazarında çok önemli" dedi.

Tarım teşkilatının "İşimiz Saha Gücümüz Saha" sloganı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tekin, teknik personelin üretici ile karşı karşıya geldiğinde teknik konulara hakim olmasının bu tür düzenlenecek eğitimlerle daha da artacağını vurguladı. Tekin, üniversiteye ve köklü bir ziraat fakültesine sahip olduklarını belirterek, "Tarım teşkilatı olarak üniversitemizden ne kadar fazla faydalanırsak sahada o derece başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas da gerek ülkemiz gerekse Adana tarımının en önemli sorunlarının başında bitkisel ürünlerin yetiştiriciliğinde yaşanan ciddi sıkıntılar yer aldığını ifade ederek, "Karşımıza çıkan bu sıkıntılar da üreticilerimizin büyük ölçüde zarar etmesine sebep oluyor veya ülke ekonomisini sıkıntıya sokuyor. İşte bu nedenle bugünkü eğitimin temel amacı siz meslektaşlarımıza konularında uzman hocalarımız tarafından buğday, ayçiçeği, mısır, pamuk ve turunçgillerin sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadelesi konularında bilgiler verilmesidir. Birçok bilim dalında olduğu gibi tarım alanında da bir yıl önce çok iyi bildiğimiz bir uygulama, ertesi yıl maalesef en kötü veya en geçersiz uygulama sayılabiliyor. O yüzden sürekli kendimizi güncel tutmak ve bilimin ışığından yararlanmak zorundayız. Bu kapsamda sizlere bilgilerinizi güncellemeniz ve ardından da çiftçilerimizi ve üreticilerimizi doğru ve güncel bilgilerle yönlendirmeniz çok ama çok önemlidir" dedi.

Eğitim programında daha sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Burçak Kapur ve Prof. Dr. Bülent Özekici sulama, Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu gübreleme, Prof. Dr. Mukaddes Kayım ve Doç. Dr. Behçet Kemal Çağlar hastalıklarla mücadele, Prof. Dr. Ekrem Atakan ve Prof. Dr. Serdar Satar zararlılarla mücadele konusunda katılımcı teknik personellere eğitim verdi. - ADANA

Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti
Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti

Çukurova Üniversitesi, Muhammet Ali, Adana, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımın sahadaki neferleri eğitimden geçti - Son Dakika Ekonomi


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