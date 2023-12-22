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Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor - Son Dakika
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Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 247 milyon 28 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek ödemeleri arasında bitkisel ürün sigortası desteği, deprem iline yönelik hububat-baklagil ve dane mısır desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan hastalıkları tazminat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, bireysel sulama sistemleri desteği, sözleşmeli besicilik desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, balon balığı avcılığı desteği ve biyolojik-biyoteknik mücadele desteği yer almaktadır.

Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor
22.12.2023 - 11:16,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 247 milyon 28 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "4 milyar 247 milyon 28 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 2 milyar 856 milyon 897 bin 378 lira, 7 deprem iline yönelik hububat-baklagil ve dane mısır desteği 627 milyon 513 bin 380 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 517 milyon 768 bin 577 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 90 milyon 28 bin 980 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 76 milyon 560 bin 144 lira, hayvan gen kaynakları desteği 49 milyon 148 bin 750 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 21 milyon 584 bin 955 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 515 bin 964 lira, bireysel sulama sistemleri desteği 1 milyon 231 bin 932 lira, sözleşmeli besicilik desteği 1 milyon 130 bin 679 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 613 bin 289 lira, balon balığı avcılığı desteği 590 bin 348 lira ve biyolojik-biyoteknik mücadele desteği 443 bin 624 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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