Tarımsal sulama bütçesi artacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal sulamaya ayrılan bütçeye ilişkin, "2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83. Dolayısıyla, Orta Vadeli Program'da bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığı da buradan görmek mümkün" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 yılı dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da külliyede düzenlenen programa katıldı. Yumaklı, programın açıklanmasının ardından ise basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından açıklanan OVP'ye göre tarımsal sulamaya ne kadar bütçe ayrıldığını sorması üzerine Yumaklı, "Şu anda kapalı devre sulama sistemlerimizin oranı yüzde 35 ancak yaptığımız hiçbir yeni sulama sistemlerini açık yapmıyoruz. Bunların tamamı kapalı devre sulama sistemleri olarak devam ediyor. Ayrıca, buna bağlı olarak üreticilerimizin de damla sulama sistemleri gibi yatırımlarının da yüzde 50'sini hibe programlarımızla biz karşılıyoruz. Dolayısıyla, burada komple bir sistemin dönüştürülmesi hususu var. Bizim hali hazırda sulamaya açılmış olan alanımız 7,2 milyon hektar. 2028 yılının sonuna kadar sulamaya açacağımız alan 750 bin hektar. 2028'e kadar da hali hazır mevcutların dönüştürülmesi yüzde 35'lerden yüzde 45'lere gelmiş olacak. 2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83. Dolayısıyla Orta Vadeli Program'da bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığı da buradan görmek mümkün" cevabını verdi. - ANKARA