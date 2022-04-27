TARSİM heyeti Malatya'daki kayısı hasarlarını inceledi - Son Dakika
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TARSİM heyeti Malatya'daki kayısı hasarlarını inceledi

27.04.2022 16:56
TARSİM heyeti Malatya'daki kayısı hasarlarını inceledi

TARSİM heyeti, Malatya ve çevre illerde, 13-14 Nisan tarihlerinde meydana gelen don hadisesi sebebiyle kayısı ürününde oluşan hasarlara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti.

TARSİM heyeti, Malatya ve çevre illerde, 13-14 Nisan tarihlerinde meydana gelen don hadisesi sebebiyle kayısı ürününde oluşan hasarlara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, gerçekleştiren program kapsamında, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kayısı ürününde meydana gelen hasarlar ve sahada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Programın devamında ise hasar gören kayısı bahçelerinde çalışmalarını sürdüren eksperlerle birlikte incelemeler gerçekleştirilerek, üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Verilen bilgiye göre, Malatya ve çevre illerde meydana gelen don hadisesi sonrasında kayısı ürününde, Malatya ilinden 9 bin adet ve çevre illerden bin adet olmak üzere toplamda 10 bin adet hasar ihbarı alındı.

Sigortalı üreticilerden alınan ihbarları takiben geçici ekspertiz çalışmaları için 100'den fazla eksper görevlendirildi.

Eksperler, 16 Nisan tarihinde Bölge Müdürlüğü nezaretinde başladıkları hasar tespit çalışmalarını bugün itibarıyla tamamlayacak.

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Malatya, Tarım, Aydın, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARSİM heyeti Malatya'daki kayısı hasarlarını inceledi - Son Dakika


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