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TARSİM, kayısı üreticilerini mağdur ediyor - Son Dakika
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TARSİM, kayısı üreticilerini mağdur ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Ayhan Altunok, TARSİM'in zirai dona karşı risk taşıyan bölgelerdeki kayısı ağaçları için poliçe kesmediğini iddia etti. Üreticilerin mağduriyetinin çözülmesi için yetkililere seslenildi.

TARSİM, kayısı üreticilerini mağdur ediyor
29.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:54
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili ve Sigortacılık Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayhan Altunok, kayısı ağaçlarını zirai dona karşı sigortalatmak isteyen üreticilerin TARSİM tarafından mağdur edildiğini ileri sürdü.

TARSİM'in zirai dona karşı risk taşıyan bölgelerdeki kayısı ağaçları için poliçe kesmediğini iddia eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili ve Sigortacılık Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayhan Altunok, "1 Kasım itibariyle Malatya'da kayısı üreticileri ağaçlarını TARSİM sigortası yaptırmaya başladı. Ancak bazı üreticilerin poliçeleri TARSİM tarafından onaylanmıyor. Bu konuda birçok sigortacı arkadaşımızdan aynı şikayetleri alıyoruz. TARSİM özellikle önceki yıllarda yoğun bir şekilde zirai don yaşanan bahçelerde bulunan kayısı ağaçlarını sigortalamıyor. Devletin, emeğinizi doğal afetlere ve çeşitli risklere karşı koruyun uyarısına karşın ağaçlarını sigortalatmak isteyen üreticiler TARSİM engeline takılıyor. Büyük mağduriyet yaşayan üreticilerimize, 'sizin bahçede artık kayısı yetişmez, o ağaçları kesin yerine başka ürünler dikin' gibi cevaplar veriliyor. Yıllarca emek vererek ağaçlarını yetiştirmiş ve tek gelir kaynağı kayısı olan üreticimizin önüne çıkan bu sorunun çözümü için yetkililere sesleniyoruz. Dünya kayısı başkenti olan Malatya'mızdaki üreticimizin yaşadığı bu mağduriyet ivedi bir şekilde çözülmelidir" diye konuştu

Malatya TSO olarak konu hakkında resmi bir yazı hazırladıklarını kaydeden Altunok, yazıyı TOBB'a, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve TARSİM Genel Müdürlüğü'ne gönderdiklerini de belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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