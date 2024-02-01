Tarsus Belediyesi\'nde İşçilere Yüzde 75 Zam

Mersin Tarsus Belediyesinde toplu iş sözleşme süreci tamamlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesi'nde 696 KHK kapsamında ve İMAR Limited Şirketinde çalışan personellerin maaşlarında yüzde 75 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda en düşük işçi maaşı "26 bin 300 TL" oldu.
Tarsus Belediyesinde çalışan personelleri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile sendika yetkilileri arasında anlaşma sağlandı. Tarsus Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesi ve İMAR Limited Şirketi bünyesinde çalışan personellerin maaşlarında yüzde 75 oranında zam yapıldı.
En düşük maaş 26 bin 300 TL
Anlaşma sonrası Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan emekçilere % 75'lik zam müjdesini sosyal medya üzerinden verdi. Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesi üzerine personellerin maaşlarına zam yapmak üzere harekete geçtiklerini belirten Başkan Bozdoğan, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile imzalanan toplu sözleşme ile Tarsus Belediyesinde çalışan personellerin en düşük maaşının 26 bin 300 TL olduğunu belirtti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının; yıl içerisinde verilen eş yardımı, çocuk yardımı, sorumluluk ve pozisyon farkı hariç alacakları en düşük maaşı 26 bin 300 TL oldu.
"Emekçilerimizin her daim yanındayız"
Müjdeyi sosyal medya hesaplarından açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik. 696 sayılı KHK kapsamında ve İMAR Limited Şirketinde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında %75 oranında zam yaparak emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MERSİN
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