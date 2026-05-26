Tarsus Belediyesi, şehit ailelerine kurban desteği

26.05.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
Tarsus Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal dayanışma kapsamında şehit ailelerine 92 kurbanlık dağıttı. Ekipler, veteriner kontrolünden geçen kurbanlıkları köy ve merkez mahallelerdeki ailelere ulaştırdı.

Tarsus Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal dayanışma kapsamında şehit ailelerine kurban desteğinde bulundu. Belediye ekipleri tarafından 92 kurbanlık, ilçe genelindeki şehit ailelerine ulaştırıldı.

Tarsus Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerine yönelik kurban desteği çalışmasını hayata geçirdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında kurbanlık dağıtımları tamamlandı.

Organizasyon kapsamında toplam 92 kurbanlık, Tarsus genelindeki şehit ailelerine ulaştırıldı. Tarsus Belediyesi veterinerlerinin kontrolünde özenle seçilen kurbanlıklar, ekipler tarafından köyler ve merkez mahallelerde yaşayan ailelere titizlikle teslim edildi.

Tarsus Belediyesi, yalnızca bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca hayata geçirdiği sosyal destek çalışmalarıyla dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

