Tarsus OSB Hızla Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarsus OSB Hızla Gelişiyor

Tarsus OSB Hızla Gelişiyor

Mersin Valisi Pehlivan, Tarsus OSB'nin altyapı ve yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

27.01.2025 12:46
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (Tarsus OSB) hızla geliştiğini söyledi.

Vali Pehlivan başkanlığında, Tarsus OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Tarsus OSB Şantiye İdari Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantılarda, Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarının gelişim süreci, firmalara yapılan tahsisler, altyapı ve üstyapı çalışmaları, OSB genişleme alanı, yeni proje çalışmaları ile diğer konular değerlendirildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Pehlivan Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 1600 metre uzunluğundaki duble yol ve altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, bu yolun Tarsus OSB'nin ulaşımını rahatlatacağını ifade etti. İhtiyaç duyulan diğer yol güzergahları ile ilgili de etüt, proje ve yapım çalışmalarının bulunduğunu vurgulayan Pehlivan, "Tarsus OSB hızla gelişiyor. Birinci etapta yol, su ve elektrik altyapısı tamamlandı. Mobil trafo faal durumda, kalıcı trafo ise bu yılın ilk yarısında hizmete alınacak. DSİ tarafından da Sepetçi Deresi'nde taşkın koruma çalışması yapılıyor" dedi.

"3 firma üretim faaliyetlerine başladı"

Birinci etapta 180 firmaya tahsis yapıldığını belirten Pehlivan, "Bunların 95'ine kesin tahsis belgeleri verildi. 3 firma 140 çalışan ile üretim faaliyetlerine başladı. İnşaat faaliyetleri devam eden 40 fabrikanın yapım çalışmaları ise toplam 2 bin 500'e yakın çalışanla devam ediyor. OSB genişleme sahasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli onay verildi. Bu alanda gerekli hazırlık çalışmaları başlatıldı" diye konuştu.

Toplantılara, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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