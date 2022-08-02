TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı - Son Dakika
Üye Girişi

TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı

02.08.2022 14:21
TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazanması sonrası bu ismin gönderdiği paralarla alındığı anlaşılan dairenin satışı gerçekleşti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazanması sonrası bu ismin gönderdiği paralarla alındığı anlaşılan dairenin satışı gerçekleşti.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, hapis cezası kesinleşince yurt dışına kaçan eski bankacı Erol Aksoy'un kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığın tespit edilmiş, bunun üzerine ABD'de girişilen hukuk mücadelesi kazanılmıştı.

Fonun ABD'de birlikte çalıştığı avukatlar, Erol Aksoy'un Britanya Virjin Adalarında kurulu şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un ortak olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat etti. Erol Aksoy'un gönderdiği 1,9 milyon dolarla bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York'taki söz konusu apartman dairesinin TMSF'ye devri için dava açıldı.

New York'taki mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un güvenilir tanık olmadıklarına yer vermiş ve kararda "Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır." ibaresine vurgu yapmıştı.

Yapılan değerleme sonucunda New York'taki dairenin fiyatı 1 milyon 470 bin dolar olarak tespit edildi. Apartman dairesi, 1 milyon 751 bin dolara bir ABD vatandaşına satılarak, para TMSF hesaplarına aktarıldı.

TMSF'nin, hukuka aykırı işlemleriyle kamuya zarar veren bu kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki varlıklarının izini sürmeye devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Maymun Çiçeği Vakalarının Arttığı New York'ta Acil Durum İlan Edildi Maymun Çiçeği Vakalarının Arttığı New York'ta Acil Durum İlan Edildi
Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Erol Aksoy, New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: TMSF, Erol Aksoy'un ABD'deki dairesini sattırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement