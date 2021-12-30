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Taşı sıktı kolonyasını çıkardı - Son Dakika

Taşı sıktı kolonyasını çıkardı

30.12.2021 14:05

Taşı sıktı kolonyasını çıkardıMARDİN Türkiye'de ilk kez akik taşından kolonya üreten Mardinli kimya mühendisi bu kez pembe 'kuvars' taşından kolonya üretti.

Taşı sıktı kolonyasını çıkardı

MARDİN Türkiye'de ilk kez akik taşından kolonya üreten Mardinli kimya mühendisi bu kez pembe 'kuvars' taşından kolonya üretti.

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, Dr. Mars markası ile kolonya çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Adsoy, daha önce Türkiye'de ilk kez akik taşından kolonya üretmişti. Ürettiği kolonya bütün müşterileri tarafından büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise aşkın sembolü olan pembe 'kuvars' taşından kolonya üretti.

8 yıldır kolonya ürettiklerini belirten Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, "8 yıl önce küçük başladıklarını söyledi. Herkesin yaptığı klasik kolonyaları yaptıklarını aktaran Adsoy, "Limon kolonyası, zeytin kolonyası, tütün kolonyası biz buna yeni bir renk katmak için ilk önce akik taşı kolonyasını yaptık. Şimdi de neden farklı kokular yapmayalım diye düşündük. Aşkın ve duygusallığın sembolü olan yaydığı enerjisi ile aşk ve duygusallık konusunda iyi geldiğine inanılan pembe kuvars taşının keşfettik" dedi.

"Akik taşından sonra pembe kuvars taşıyla kolonya yapmaya karar verdik"

Yapım aşamasının bir 1 yıla yakın sürdüğünü kaydeden Adsoy, istenilen koku ve taş minerali oranını bulana kadar defalarca deney yaptıklarını ifade etti. En son istedikleri kokuyu yakaladıklarını söyleyen Adsoy, "Pembe kuvars taşının da kolonyasını yaptık. Aşkın ve duygusallığın sembolü olduğu için pembe kuvars taşı kolonyasına kokusunda aşk var diyoruz ve gerçekten de kokusunda aşk var. Çünkü alan müşteriler de bu konuda bize, 'biz bu kolonyayı kullandığımız zaman bize farklı bir huzur bir mutluluk veriyor.' diyor. İnsanın içine sevgi katan bir kolonya hem görüntüsü hem rengi hem kokusu kendine has bir kolonyadır" diye konuştu.

"Kolonyaya farklı bir koku katmak istiyoruz"

Var olan kolonyaların üzerinden bir rekabet oluşturma çabası içerisinde olmadıklarını dile getiren Adsoy, "Biz, kendi kolonyamızı, kendi kokumuzu, kendi tarzınızı oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız da bu. Biz, kendimize farklı bir yol çiziyoruz. Var olan kolonyalar üzerinden rekabete girip markalaşmak yerine kendimize has bize özel kokular yapıyoruz. Kolonya biraz duygusallık katıyor. Aşkın ve duygusallığın kolonyası olduğunu dile getirdiğimiz zaman hedef kitle 18 ve 35 yaş arası oldu. Özellikle çiftler hediye alırken ya da özel bir kişiye hediye alındığı zaman bu kolonya tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Taşı sıktı kolonyasını çıkardı
Taşı sıktı kolonyasını çıkardı
Taşı sıktı kolonyasını çıkardı
Taşı sıktı kolonyasını çıkardı

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Türkiye, Tütün, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taşı sıktı kolonyasını çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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