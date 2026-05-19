Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), taşınmaz satışı, işletme hakkı devri ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 84 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Sezerler Züccaciye İnşaat Gıda Petrol Ürünleri Ev ve Büro Gereçleri Ticaret Sanayi Pazarlama Ltd. Şti'ye satışı kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 149 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akas Enerji Ltd. Şti'ye satışı onaylandı. Aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın da 119 milyon lira bedelle Hüseyin Şahin-Ahmet Şahin-Mehmet Ali Şahin Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.

İstanbul'un Şile ilçesi Balibey Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 505 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Fuzul Topraktan Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık AŞ'ye satışına karar verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazların, ihalede 654 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fem Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 106 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Besmak Laboratuvar ve inşaat Test Makinaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Nevşehir'in Merkez ilçesi 350 Evler Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 81 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Mıhcı'ya satışı da uygun bulundu.

Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali ve bu santralin bulunduğu alanın işletme hakkının, ihalede 735 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan YLE Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye verilmesi onaylandı.

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmaza, "gelişme konut, belediye hizmet, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, sosyal tesis alanı" gibi kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.