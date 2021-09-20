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Tat Gıda, dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Tat Gıda, dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor

20.09.2021 16:38
Tat Gıda, dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor, System.String[]

Tat Gıda, sanayi domatesi tarımında üretim standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilirliği desteklemek üzere dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor.

Tat Gıda, sanayi domatesi tarımında üretim standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilirliği desteklemek üzere dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı tarım teknolojilerine son 3 yılda 7,5 milyon liranın üzerinde yatırım yapan ve her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda ileri dijital uygulamalarıyla üretim gerçekleştiren Tat Gıda, domates üreticilerinin de dijital teknolojileri kullanarak tarla verileri ile ürün performansı arasında ilişki kurmasına yönelik takip ve kayıt sistemini oluşturmasına destek veriyor. Çiftçinin gelişimi ve güçlenmesi amacıyla eğitimler veren Tat Gıda, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla üretimde verimliliği arttırmayı ve tarımın geleceğine destek olmayı hedefliyor.

Tat Gıda, "Domatesin Önderleri" programıyla sanayi domatesi tarımında dijitalleşmeyi stratejik öncelik olarak belirledi. Tat Gıda, veri toplamadan yorumlamaya, mekanizasyondan uzaktan takibe kadar farklı dijital çözümlerle üreticiye destek veriyor.

Geniş ölçekte veri toplama, karar destek sistemleri ve mekanizasyon konularını yatırım alanları olarak belirleyen Tat Gıda, gelecek yıl da yeni teknolojik yatırımlar ve mekanizasyon için 11 milyon liralık yeni yatırım planlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, son yıllarda daha belirgin şekilde hissedilen iklim krizi ve kuraklık nedeniyle, daha az kaynak kullanımı ile daha verimli üretimin öneminin arttığına, bunun çözümünün ise bilime dayalı dijital tarım ile mümkün olduğunu söyledi.

Turan, bilimsel temelli dijital tarım ile son derece başarılı sonuçlar elde ettiklerine dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda dijital tarım uygulamaları ile domates tarımı gerçekleştiriyoruz. Bilimsel temelli dijital tarım ile son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yaptığımız bu uygulamalarla ve iyi örneklerle çiftçiye rol model oluyoruz. Genç ve dinamik ziraat ekibimizle, devamlı olarak sahada yeni uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu alandaki tarım çalışmalarımız temel amacı uyguladığımız modern tarım teknikleri ile verimi artırmak ve bu tecrübeleri sözleşmeli çiftçilerimizle paylaşmak"

"Dijital tarım sayesinde verimi yüzde 35-40 artırdık"

Dijital tarım sayesinde maliyetleri ton ürün başına yüzde 30 düşürdüklerini belirten Turan, verimi ise yüzde 35-40 artırdıklarına vurgu yaptı.

Turan, tarımda dijital teknolojilerin kullanımına, yaygınlaştırılmasına ve sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük etmek amacıyla "Dijital Tarım Tarlası" konsepti ile domates üretmeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bursa Karacabey havzasında geleneksel yöntemlerle yapılan tarım sonucunda dekar başına elde edilen ortalama verim 7-8 ton iken, Tat Dijital Tarım Tarlası'nda dijital çözümler ve iyi tarım uygulamalarının yardımıyla dekar başına 10-11 ton seviyelerinde verim elde ettik. Bu da domates tarımında en iyi örneklerin görüldüğü Kaliforniya bölgesi sonuçları seviyesinde. Dekar başına verim artışı ile domates başına yetiştirme maliyetinin bölge ortalamasına göre yüzde 30 seviyelerinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki dijital tarım bir zorunluluk. Dünyanın geleceği için tarımın ne kadar önem taşıdığının artık hepimiz farkındayız."

"Gelecek yıl yeni dijital yatırımlar için 11 milyon liralık yatırım planlıyoruz"

Dijital tarım uygulamalarında bugün ulaşılan noktanın dünya seviyesinde olduğunu belirten ve dijital tarıma daha stratejik bir ajanda ile gelecek yıllarda da yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Turan, "Geniş ölçekte veri toplama, karar destek sistemleri ve mekanizasyon konularının öncelikli yatırım alanlarımız olmasını planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz öğrenimleri çiftçilerimizle paylaşmaya, onların daha verimli üretim yapmaları için destek vermeye devam edeceğiz. Gelecek yıl, mekanizasyon ve yeni dijital yatırımlar için 11 milyon liralık yatırım planımız bulunuyor. Tat Gıda olarak önümüzdeki dönemde bu alanda çok daha heyecan verici projelerimiz var, bu vizyona yürekten inanıyoruz."

Domates, Yatırım, Tarım, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tat Gıda, dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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