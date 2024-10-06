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Ekonomi

Tatlısu Kadınları Kooperatif Kuruyor

Tatlısu Kadınları Kooperatif Kuruyor

Erzincan'ın Tatlısu köyünde kadınlar, tarım ve hayvancılık için kooperatif kurarak ürünlerini pazarlayacak.

06.10.2024 15:48
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Erzincan'ın Tatlısu köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan kadınlar, hem üretip hem satacak.

Erzincan'da kooperatifleşme çalışmaları artarak devam ediyor. Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde yaşayan kadınlar ürettiklerini pazarlamak için kooperatif çatısı altında birleşmeye karar verdiler.

Son yıllarda çilek ve böğürtlen yetiştiriciliği ile adını sıkça duyuran Tatlısu köyünde, şimdi de kooperatif kurma girişimiyle öne çıktı. Tarım ve hayvancılık ile geçinen aileler ürettiklerini satmak ve rekabet gücü kazanabilmek amacıyla kooperatif kuracaklar.

Köy Muhtarı Mustafa Köse ve genç girişimci Fikret Ateş tarafından desteklenen kadınlar, emek vererek ürettiği ürünleri hem Erzincan hem de büyük şehirlere satmak istiyorlar.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla Tatlısu köyünde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından kooperatif eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitime Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sabri Karsavul, Tatlısu Köyü Muhtarı Mustafa Köse ve köy halkı katıldı.

Tatlısu kadınlarına yönelik olarak verilen kooperatif eğitimine köy halkı yoğun ilgi gösterirken, kooperatifleşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük, Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde çok başarılı çalışmalar sergileyen kooperatiflerden örnek vererek, "Erzincan olarak bizler de çok iyi örnekler oluşturabiliriz. Yeter ki güçlerimizi birleştirerek birbirimize destek olalım. Tatlısu Köyü'nde çilek gibi, böğürtlen gibi öne çıkan ürünler var. Pekala bunların üretim sahalarını artırarak değişik şekillerde işleyebilir ve kooperatif çatısı altında pazara sunabiliriz. Biz Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzincan, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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