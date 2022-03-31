TAV'da üst yönetim değişikliği - Son Dakika
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TAV'da üst yönetim değişikliği

31.03.2022 14:23
TAV'da üst yönetim değişikliği

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Serkan Kaptan İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, Serkan Kaptan İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nda üst yönetim değişiklikleri gerçekleşiyor.

Şirketin kurucu ortağı ve kuruluşundan bu yana İcra Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

TAV'da kuruluşundan itibaren iş geliştirme, strateji ve pazarlama alanında yöneticilik yapan ve 2016'dan bu yana İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı sürdüren Serkan Kaptan, 1 Mayıs 2022 itibarıyla İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı. Franck Mereyde Murahhas Aza, CFO Burcu Geriş de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 25 yılda havalimanı işletmeciliği sektöründe tüm dünyada tercih edilen bir marka yarattıklarını belirterek, "İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesiyle kurulan TAV bugün sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföyü yönetiyor. Bugün şirketimizin geleceğini şekillendirecek ve uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kurumsal değişiklikleri açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şener şöyle devam etti:

" Şirketimizin kuruluşundan itibaren her kademede önemli sorumluluklar üstlenen ve son altı yıldır İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göre yapan Serkan Kaptan, 1 Mayıs itibarıyla İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek. Franck Mereyde Murahhas Aza, CFO Burcu Geriş de bu görevini de sürdürmek üzere İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Yeni üst yönetim ekibimiz TAV'ın orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere liderlik edecek. Önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak şirketin stratejisi ve ilişkilerinde destek vermeyi sürdüreceğim."

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1 Mayıs, İcra, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV'da üst yönetim değişikliği - Son Dakika


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