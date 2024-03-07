Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil'i ziyaret etti

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil\'i ziyaret etti

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, atölyenin önemine vurgu yaparak çalışanlara kolaylıklar diledi.

07.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, samimiyet içinde geçen ziyarette, atölyenin önemine vurgu yapıp, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan İnamlık, "Deniz Tekstil, İlçemize kazandırdığım en büyük yatırımlardan biri. Belediyemizin çabasıyla hayata geçirdiğimiz bu işletme, hem istihdam hem de ekonomik büyüme açısından kritik bir rol üstleniyor. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi adına hemşehrilerimizden aldığımız destekle hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yeni dönemde vatandaşlarımız için yeni iş imkanlarını sağlayan projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Tavasımızı her alanda ileriye taşımak, yaptığımız hizmetlerle birlikte hemşehrilerimizin yüzlerini güldürüp hayır dualarını almak bizim için çok değerli" dedi.

Ziyaret sırasında işletme çalışanlarıyla bir araya gelerek teşekkürlerini ileten Başkan İnamlık, "Emek veren herkese minnettarız. Bu heyecanla Tavas'ı daha da ileriye taşımak için sizlerin destekleri ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Zolan ve Başkan İnamlık, Deniz Tekstil işletmesinin çalışanlarına emekleri ve katkıları için teşekkür ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hüseyin İnamlık, Osman Zolan, Tavas, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Hakları ve Belediyecilik Hizmetleri Konusunda Taahhütte Bulunacaklarını Açıkladı
    16:14 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Hakları ve Belediyecilik Hizmetleri Konusunda Taahhütte Bulunacaklarını Açıkladı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin kadın hakları, eşit temsil, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kreşlerin yapılması gibi konularda taahhütte bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, tarım sektörünün küçülmesi ve çiftçilerin sorunlarına da değindi.

  • Tarım ve Orman Bakanı: Son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımları 2,4 trilyon lira
    16:13 Tarım ve Orman Bakanı: Son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımları 2,4 trilyon lira

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarının 2,4 trilyon lira olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak sulama projeleriyle ilgili yatırımların toplam adedinin 527 olduğunu ve Kızlaryolu Barajı'nın da bu projelerden biri olduğunu ifade etti.

  • Devlet desteği alan 15 girişimci kadın, kestane işleme tesisi kurdu
    16:12 Devlet desteği alan 15 girişimci kadın, kestane işleme tesisi kurdu

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir araya gelen 15 girişimci kadın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 'nın sağladığı destekle, yörede üretilen kestanenin katma değerli ürünlere dönüştürüleceği bir tesis kurdu.

  • Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi Yer Tespiti Yapıldı
    16:08 Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi Yer Tespiti Yapıldı

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi'ni ağırladı
    16:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya Büyükelçisi'ni ağırladı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.

  • Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu
    15:49 Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

  • Kırgızistan'da Enerji Tesislerindeki Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Enerji Tüketimine Sınırlama Getirildi
    15:44 Kırgızistan'da Enerji Tesislerindeki Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Enerji Tüketimine Sınırlama Getirildi

    Kırgızistan'da Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede enerji açığı olduğu için elektrik kullanımı kısıtlanacak ve programlanmış elektrik kesintileri yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, enerji tesislerindeki sorunlara dikkat çekerek, enerji sektörünü düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ülkede enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken, hidroelektrik santrallerinin eksikliği nedeniyle enerji ithal ediliyor.

  • AİA Karadeniz Projesi kapsamında dış ticaret seminerleri düzenlendi
    15:34 AİA Karadeniz Projesi kapsamında dış ticaret seminerleri düzenlendi

    Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Seminerlerde dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. AİA Karadeniz Projesi, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

  • Bursa'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı
    15:34 Bursa'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarında görevlendirilen uzmanlar, gençlere sunulan destekleri anlattı. Etkinlikle gençlerin eğitim, staj, kariyer ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları amaçlanıyor. Üniversiteli gençler etkinliğe öğrenci kimlikleriyle ücretsiz olarak katılabilecek.


15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement