Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Deniz Tekstil\'i ziyaret etti

Ekonomi

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, samimiyet içinde geçen ziyarette, atölyenin önemine vurgu yapıp, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan İnamlık, "Deniz Tekstil, İlçemize kazandırdığım en büyük yatırımlardan biri. Belediyemizin çabasıyla hayata geçirdiğimiz bu işletme, hem istihdam hem de ekonomik büyüme açısından kritik bir rol üstleniyor. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi adına hemşehrilerimizden aldığımız destekle hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yeni dönemde vatandaşlarımız için yeni iş imkanlarını sağlayan projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Tavasımızı her alanda ileriye taşımak, yaptığımız hizmetlerle birlikte hemşehrilerimizin yüzlerini güldürüp hayır dualarını almak bizim için çok değerli" dedi.

Ziyaret sırasında işletme çalışanlarıyla bir araya gelerek teşekkürlerini ileten Başkan İnamlık, "Emek veren herkese minnettarız. Bu heyecanla Tavas'ı daha da ileriye taşımak için sizlerin destekleri ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Zolan ve Başkan İnamlık, Deniz Tekstil işletmesinin çalışanlarına emekleri ve katkıları için teşekkür ettiler. - DENİZLİ