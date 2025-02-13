Tavas Belediyesi, Çalışanlarının Maaş Promosyonunu Halk Bankası ile Anlaşarak İyileştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tavas Belediyesi, Çalışanlarının Maaş Promosyonunu Halk Bankası ile Anlaşarak İyileştirdi

Tavas Belediyesi, Çalışanlarının Maaş Promosyonunu Halk Bankası ile Anlaşarak İyileştirdi

Tavas Belediyesi, çalışanlarının mali haklarını iyileştirmek amacıyla banka promosyon ihalesinde en yüksek teklifi veren Halk Bankası ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Kadir Tatık, yapılan anlaşmanın çalışanların ekonomik refahına katkı sağlayacağını belirtti.

13.02.2025 09:21  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediyesi, çalışanlarının mali haklarını iyileştirme ve ekonomik refahlarını artırma amacıyla önemli bir adım daha attı. Belediye personelinin maaş ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi için 7 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. İhale kapsamında en yüksek teklifi veren Halk Bankası, 59 bin TL ödeme taahhüdünde bulunarak süreci başarıyla tamamladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde, en yüksek teklifi veren Halk Bankası Şube Müdürü Onur Ulupınar ile birlikte 3 yılı kapsayan sözleşmeyi imzaladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediye personelinin haklarını gözetmenin ve onlara ekonomik anlamda katkı sağlamanın belediye yönetimi açısından büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tatık, "Belediyemizde görev yapan tüm personelimiz, ilçemize hizmet noktasında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve ekonomik olarak desteklenmesi bizim önceliğimizdir. Yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren bankanın belirlenmesiyle birlikte, personelimizin sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi imkanlara sahip olmasına katkı sağladık. Bu tür anlaşmalar, sadece belediyemiz için değil, çalışanlarımız ve dolayısıyla aileleri için de önemli bir kazanımdır. Tavas Belediyesi, personelinin haklarını gözeterek, çalışma şartlarını iyileştirmek adına benzer çalışmalar yürütmeye devam edecek olup, sosyal haklar ve mali kazanımlar konusunda çalışanlarının yanında olmayı sürdürecektir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Halk Bankası, Kadir Tatık, Ekonomi, Emlak, Banka, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavas Belediyesi, Çalışanlarının Maaş Promosyonunu Halk Bankası ile Anlaşarak İyileştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:23:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tavas Belediyesi, Çalışanlarının Maaş Promosyonunu Halk Bankası ile Anlaşarak İyileştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.