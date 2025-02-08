Tavas Belediyesi Üreticileri Agroexpo Fuarına Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavas Belediyesi Üreticileri Agroexpo Fuarına Taşıdı

Tavas Belediyesi Üreticileri Agroexpo Fuarına Taşıdı

Tavas Belediyesi, İzmir'de düzenlenen Agroexpo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na üreticileri taşımak için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Başkan Kadir Tatık, tarımsal kalkınmanın desteklenmesine devam edeceklerinin altını çizdi.

08.02.2025 09:27  Güncelleme: 09:28
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Tavas Belediyesi, İzmir'de düzenlenen Agroexpo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına götürdü. Üreticileri yalnız bırakmayan Başkan Kadir Tatık, "Tavas Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya, tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli'nin Tavas Belediyesi, 04-08 Şubat 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Agroexpo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Tavas Belediye Meydanından hareket eden otobüsler, üretici ve vatandaşları, ücretsiz olarak tarım ve hayvancılık fuarına ulaştırdı. Tarım ve hayvancılık sektörlerindeki son gelişmeleri yerinde gören Tavaslı üreticiler, fuarda yer alan makine ekipman ve ürünler hakkında bilgi sahibi oldu.

Tavaslı üreticileri İzmir tarım ve hayvancılık fuarında yalnız bırakmayan Başkan Kadir Tatık, yaptığı açıklamada; " Tavas Belediyesi olarak vatandaşlarımızı İzmir'de düzenlenen Agroexpo Fuarına ücretsiz otobüs seferleriyle ulaştırdık. Üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve tarıma ilgi duyan hemşehrilerimizi Türkiye'nin en büyük tarım fuarına taşıdık. Tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri yerinde görme fırsatı bulan katılımcılarımız, fuar boyunca yeni teknolojileri, ürünleri ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etti. Tavas Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya, tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tavas Belediyesi Üreticileri Agroexpo Fuarına Taşıdı - Son Dakika

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