Tavas\'ın yöresel değerleri YÖREX\'te görücüye çıktı

Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ürünlerin, kültürel değerlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı YÖREX Fuarı'nda Tavas damgası vurdu. Yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması, üreticilerin desteklenmesi ve şehirlerin marka değerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen fuarda, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da tanıtım çalışmalarına bizzat katıldı.

Tavas standında ilçenin meşhur dokumaları, yöresel lezzetleri, el emeği ürünleri ve kültürel ögeleri profesyonel sunumlarla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuara katılan ziyaretçiler, Tavas'ın köklü geçmişini yansıtan ürünlere yoğun ilgi gösterirken, stant gün boyunca kalabalık ziyaretçi akınına uğradı.

Fuar süresince siyaset, iş dünyası ve kamu kurumlarından önemli isimler de Tavas standını ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Ali Babacan, Aykut Kaya, Saniye Caran, Ali Çandır, İlhan Karayılan, Ömer Faruk Gündüzalp, Seydi Tahsin Güngör, Mustafa Kandemir ve Uğur Erdoğan yer aldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, fuarda yapılan görüşmelerde Tavas'ın yöresel ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması, tanıtım ağının büyütülmesi ve ilçenin ekonomik değerlerinin güçlendirilmesi adına önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas'ımızın binlerce yıllık geleneğini ve bereketli topraklarımızın sunduğu eşsiz değerleri YÖREX platformunda tüm Türkiye ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Gayemiz, Tavas'ın markasını ulusal düzeyde hak ettiği yere taşımaktır. Yerel üreticimizi desteklemek ve kültürümüzü tanıtmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ