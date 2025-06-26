Tavas\'ta Eski Cezaevi Restoran ve Kafe Oluyor

Tavas'ın tarihi yapısı eski cezaevi yeniden halka açılıyor. Kısa süre önce bir kısmı müze olarak hizmete başlayan eski ceza evinin diğer tarafı restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlayacak.

Tavas'ın tarihi yapılarını değerlendirmek ve halkın hizmetine açmak için yapılan projeler kapsamında Tavas Belediyesi eski cezaevinin kullanılmayan kısmını restoran ve kafe olarak restorasyon çalışması yapılacak. Denizli- Muğla turizm karayolu üzerinde bulunan cezaevinin restoranta çevrilmesiyle yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin Tavas'ta mola vermesi ve Tavas'ın tarihi yapısının turistlere tanıtılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışması ile eski cezaevi geniş bahçesi ve konforlu kapalı alan dizaynıyla hem Tavaslı vatandaşların hem de gelen turistlerin keyifli vakit geçirmeleri için sağlayacak.

Eski cezaevinin restoran ve kafe olarak restorasyon yapılacağını duyuran Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Hür tatlar yükleniyor. Zincirler kırılıyor. Lezzete özgürlük yükleniyor. Tavas'ın tam kalbinde, geçmişin izlerini taşıyan eski cezaevi binamızda kapsamlı bir dönüşüm süreci gerçekleştiriyoruz. Zaten hali hazırda müze olarak düzenlenmiş olan bölümü, gerekli revizelerle daha işlevsel ve ziyaretçiye açık bir yapıya kavuşturuyoruz. Buraya gelen herkesin Tavas'ın tarihi ve kültürel dokusunu yakından hissedeceği bir ortam oluşturuyoruz. Ama iş bununla sınırlı değil. Bu kıymetli yapının diğer bölümünü de restoran olarak hayata geçireceğiz. Geniş bir açık alan ve konforlu bir kapalı alan oturma düzeniyle hem yerli halkımıza hem de Tavas'tan yolu geçen misafirlerimize keyifli bir mekan sunmayı hedefliyoruz. Üstelik sadece restoran değil üçüncü nesil kahvecisiyle de burada yepyeni bir soluk olacak. Dileyenler buran kahvelerini alıp yola devam edebilecek, dileyenler oturup tarihi dokunun içinde kahvesini yudumlayabilecek. Tavas, konumu itibariyle turizm rotası üzerinde ve bu potansiyeli bugüne kadar tam olarak değerlendiremedi. İşte bu projeyle birlikte ilk adımı biz atıyoruz. Belediyemiz öncülüğünde, hem geçmişimize sahip çıkan hem de Tavas'ın geleceğine değer katan bir alanı hayata geçiriyoruz. Burası sadece bir müze ya da restoran değil burası bir yaşam alanı, bir buluşma noktası ve nefes alma yeri olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ